Romy pijnigt zichzelf voor perfecte foto en Katja wil vrede op aarde

Ondanks risico op spoilers; miljoenen mensen kijken Wie is de Mol? op later moment

De tijd dat we alle programma's kijken op het moment dat ze werden uitgezonden, ligt ver achter ons. Afgelopen jaar keken we weliswaar nog 138 minuten live tv per dag, maar dat is 16 minuten minder dan in 2021. Daarentegen zijn we juist meer uitgesteld gaan kijken. Wie is de Mol? is koploper qua uitgesteld kijken.

10 januari