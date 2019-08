Ron Brandsteder met acht alleenstaande vijftigplussers op kampeerreis

Eva Jinek praat met RTL, over SBS wil ze het niet hebben

8:41 De stoelendans in de talkshowwereld lijkt echt op gang nu Matthijs van Nieuwkerk gisteren in het blad LINDA aangaf redenen te zien om in het voorjaar te stoppen met De Wereld Draait Door. Eva Jinek vertelt in hetzelfde tijdschrift geen interesse te hebben in zijn tijdslot en in gesprek te zijn met RTL. Gisteravond werd ze in haar eigen talkshow gevraagd of ze interesse heeft in SBS 6, maar daar wilde de talkshowhost het liever niet over hebben.