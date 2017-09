Ronald de Boer heeft eindelijk een zoontje

Video Maarten van Rossem vindt baantje als Mc­Do­nalds-me­de­wer­ker

20:33 Historicus, televisiemaker en De Slimste Mens-jurylid Maarten van Rossem (73) is kort in de huid van een medewerker van McDonalds gekropen. Wie vandaag gebruikmaakte van de McDrive in Huis ter Heide kreeg pardoes Van Rossem aan zijn raampje.