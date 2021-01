Ronald Koeman krijgt driedelige docuserie op Videoland

De driedelige docuserie, getiteld Força Koeman gaat niet alleen over de nieuwe sportieve uitdaging, maar ook over Koemans persoonlijke leven. In de reeks is te zien hoe zijn langgekoesterde droom eindelijk in vervulling gaat, met welke tegenslagen hij te maken heeft en hoe hij én zijn familie met alle druk omgaan.



‘Geen deur blijft gesloten, vanaf het moment van de ondertekening van zijn contract is elke stap zichtbaar’, aldus Videoland over Força Koeman. ‘Een portret over een droom, nostalgie, familie en liefde voor de stad, dichterbij Ronald Koeman is nog nooit iemand geweest.’



De docuserie is vanaf 17 februari in zijn geheel op Videoland te zien.