Rondé scoort met nieuw album na lancering met tranen

Het in Berlijn opgenomen Flourish is het tweede album van de band, die eerder hits scoorde met Naturally en Run. Op het nieuwe album staat onder meer het nummer All that was left, dat zangeres Rikki schreef voor haar vader. Hij overleed ruim tien jaar geleden aan kanker. Het is een opvallend persoonlijk lied voor de zangeres, die normaal gesproken vrij cryptisch is in haar teksten.



Bij de lancering droeg Borgelt het nummer op aan iedereen die ooit iets soortgelijks heeft meegemaakt. Na haar ingetogen vertolking, met alleen piano als begeleiding, kreeg de zangeres het te kwaad. ,,Dit is gewoon heavy’’, zei ze, waarna ze volschoot. Terwijl het publiek bleef klappen, sprong drummer Sharon Carr achter zijn instrumenten vandaan om haar te troosten.



Rondé - dat verder bestaat uit gitarist Armel Paap, bassist Cas Oomen en toetsenist Adriaan Persons - werd in 2014 gevormd aan de Herman Brood Academie. Een jaar later riep NPO 3FM de band uit tot Serious Talent, waarna talloze festivaloptredens volgden. Vooral het nummer Run kan weinig mensen ontgaan zijn, aangezien het te horen was in een reclame van biermerk Heineken.



De band gaat later dit jaar op tournee, maar speelt voorlopig nog niet in grote zalen. Rikki liet zich onlangs wel ontvallen dat ze het ‘te gek’ zou vinden om ooit in de Amsterdamse Ziggo Dome op te treden.