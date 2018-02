Ronnie Flex grote winnaar bij Edisons

In de laatstgenoemde categorie versloeg hij onder anderen de Haarlemse band Chef’Special. Die pakte echter een belangrijke andere Edison, die voor beste popartiest van ons land. Rockband Di-rect won na 19 jaar zijn eerste Edison in de categorie Beste Rock. De Haagse band werd geëerd vanwege zijn constante vernieuwingsdrang, dat volgens de jury opnieuw te horen was op het laatste album Rolling with the Punches. Zangeres Naaz (19) won twee Edisons: als beste nieuwkomer en voor de videoclip bij Words.



In de categorie Volksmuziek ging de winst verrassend naar Tino Martin, die bekendere namen als Nick & Simon en André Hazes versloeg. Martin vulde afgelopen jaar voor het eerst de Ziggo Dome. Hazes’ zus Roxeanne won wel een Edison als beste Nederlandstalige artiest met haar album In mijn bloed. Rapper Extince (Peter Kops, 50) kreeg een oeuvreprijs voor zijn pionierswerk voor de Nederlandse hiphop. Hij brak in 1995 door met de hit Spraakwater.



