Ronnie Flex ontkent dat hij realityster Nikki Ros zwanger maakte

Pernille La Lau verbreekt na 7 jaar relatie met Special For­ces-commando

20:06 Koffietijd-presentatrice Pernille La Lau (47) heeft na zeven jaar een punt gezet achter haar liefdesrelatie. Waarom zij en haar vriend uit elkaar zijn, is onbekend. De levenspartner was La Lau was lid van de Special Forces: een militaire eenheid die onder meer is gespecialiseerd in de strijd tegen terrorisme en geheime missies uitvoert in landen als Afghanistan en Irak.