Ronnie Flex over afkicken: Mijn psycholoog is trots

,,Dag 3. Mijn psycholoog zei me net dat ik al ben veranderd en dat hij trots op me is'', twitterde Ronnie vandaag vanuit de privékliniek. Maandag maakte hij bekend te gaan afkicken, maar op sociale media blijft hij volop actief. Zo reageert hij op zowel steunbetuigingen als kritiek. ,,Artiesten/topsporters worden altijd bekritiseerd om van alles. Maar wij zijn wel degene die hoop kunnen brengen in de ogen van de minder bedeelde & de zwakkere.. vergeet dat niet, dat is een van de mooiste functies'', schrijft Ronnie.



Gisteren kreeg de rapper het aan de stok met Radio 538. Het radiostation vroeg met een tweet over wietverslaving aandacht voor hun marketingactie Hierrr met je rekening. Het radiostation erkent achteraf dat de tweet niet handig was. ,,Heel veel sterkte de komende tijd en we hopen dat je hiermee jongeren met hetzelfde probleem inspireert'', twitterde 538.



Het is niet bekend hoe lang Ronnie in de privékliniek moet blijven.