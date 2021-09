Rosamund Pike speelt een eersteklas feeks, maar tóch neem je het als kijker voor haar op

video Lieke van Lexmond in tranen na optreden Dorine (81), maar Gerard stuurt haar weg: ‘Ik móét kiezen’

15:32 809.000 kijkers zagen gisteravond hoe Gerard Joling lijnrecht tegen het advies van de andere coaches in ging bij The Voice Senior. Zijn collega’s waren diep onder de indruk van het optreden van de Haagse Dorine Bijl (81) en gunden haar een plek in de finale, maar Gerard stuurde de innemende zangeres naar huis. ,,Ik móét kiezen.’’