'Rosario' uit Will & Grace overleden: ‘Voor altijd onze Rosie’

De actrice die huishoudster Rosario speelde in Will & Grace is overleden. Shelley Morrison werd 83 jaar. De cast van de populaire sitcom reageert verslagen.

Shelley Morrison was tussen 1999 en 2006 in 68 afleveringen van de serie te zien als Rosario, de ondergewaardeerde huishoudelijke hulp van Karen die later trouwde met en vervolgens weer scheidde van Jack. De makers hadden de actrice graag terug zien keren in de reboot van de populaire comedyreeks die in 2017 van start ging, maar Morrison voelde daar na haar pensionering niet meer voor.

Van links naar rechts: Shelley Morrison, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally en Sean Hayes na het winnen van een Emmy voor Will & Grace. © AP

Het personage Rosario zou eigenlijk geen vast onderdeel worden van de serie, maar de huishoudster sloeg zo goed aan bij het publiek, dat de makers besloten Morrison een vast castlid van Will & Grace te maken.

De acteercarrière van Morrison spant ruim vijftig jaar. Ze was in 1961 voor het eerst op televisie te zien, in serie Adventures in Paradise. In de jaren 60 speelde ze drie seizoenen lang Sister Sixto in The Flying Nun. Na een laatste rol als de stem van Lola in animatiefilm Foodfight! zette Shelley Morrison in 2012 een punt achter haar loopbaan.

De castleden van Will & Grace reageren aangeslagen op het verdrietige nieuws. ,,Krijg net het bericht dat Shelley Morrison is overleden. Dank voor je vriendschap, je hebt mooie dingen bereikt in deze wereld, je zult worden gemist", aldus Megan Mullally, die de rol van Karen speelt in de comedy show.