Rose Bertram en Gregory van der Wiel opnieuw ouders geworden

Bertram maakte in oktober bekend in verwachting te zijn van een tweede kindje. ‘Ik kon het niet langer voor me houden. Zó blij dat Naleya een grote zus wordt’, schreef ze toen op Instagram. Vandaag was het moment daar en kwam de kleine spruit ter wereld.



‘We hebben het opnieuw gedaan! 18 februari 2021 versus 24 februari 2018. De twee meest magische dagen van onze levens, de geboorte van onze twee prachtige, gezonde dochters’, schrijft het model bij een foto waarop ze met voetballer Van der Wiel gekiekt is terwijl ze in een ziekenhuisbed ligt.



Het stel heeft nog niet bekendgemaakt hoe het meisje heet.