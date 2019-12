Rossana Kluivert is Opgelicht?! spuugzat en sleept omroep voor de rechter

Een rechtszaak tussen Rossana, de echtgenote van voormalig profvoetballer Patrick Kluivert, en de redactie van Opgelicht?! hing al een tijdje in de lucht. Kluivert stelt dat het programma haar ten onrechte heeft afgeschilderd als een oplichtster en een bedriegster, terwijl Avrotros van mening blijft dat de uitzending en de getoonde resultaten op waarheid berusten. De omroep piekert er niet over om de inhoud van het item aan te passen dan wel te verwijderen.

Mogelijke misstanden

Opgelicht?!, het tv-programma dat al vele jaren reportages maakt over oplichtingspraktijken, besteedde een paar weken geleden aandacht aan mogelijke grote misstanden binnen het Dog Rescue Center Curaçao, een vrijwillige stichting die is opgericht door Kluivert. Journalisten spraken op Curaçao met vrijwilligers en dierenartsen die zich eveneens voor de honden op het eiland inzetten.

Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt. Ook kwam naar voren dat Kluivert veel minder honden heeft verzorgd dan ze zelf beweert en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten heeft betaald en een winkelpand huurt.

Wel of geen contact?

Volgens advocaat Royce de Vries is er voorafgaand aan de uitzending veelvuldig contact geweest met de makers van het programma. ,,We hebben diverse keren aangegeven graag te willen reageren op de beschuldigingen, maar dan live in de uitzending. Daar zijn ze niet op ingegaan, waarschijnlijk omdat ze dat te spannend vonden. Toen hebben we een schriftelijke verklaring aan ze overhandigd, maar die hebben ze niet in de uitzending laten zien. Er is een enorme waslijst aan fouten en onwaarheden die in de uitzending zijn te vinden, en we hebben correspondentie dat Opgelicht!? allesbehalve integer en journalistiek verantwoord heeft gehandeld. We zijn ervan overtuigd dat een rechter dat ook zal inzien.”

De Vries stelt dat de uitzending grote financiële gevolgen heeft voor de stichting. ,,Die was voor ons uiteraard zeer schadelijk. Mensen zijn waarschijnlijk erg geschrokken en dat heeft grote gevolgen voor donaties en de goede naam van de stichting. De feiten liggen echter heel anders. De stichting is bonafide en verricht goed werk. Wij zullen er alles aan doen om dat beeld te herstellen.”

Beschuldigingen

Tijdens de uitzending van Opgelicht?! barstte een storm aan kritiek los op sociale media. Het instagram-account van Kluivert liep vol met beschuldigende reacties. Naar aanleiding van de uitzending kwam Kluivert met een uitgebreide verklaring, waarin ze onder meer stelt dat de activiteiten en handelwijze van haar organisatie niet in een programma horen met de naam Opgelicht?!

Voor Kluivert is een gang naar de rechter de enige manier om haar naam te zuiveren en de uitzending aan te laten passen dan wel offline te laten halen. Avrotros peinst er niet over om de inhoud van het item aan te passen en maakt zich geen zorgen over de juridische stappen. ,,Wij horen en lezen veel van Rossana Kluivert, echter alleen in en via andere media. De laatste keer dat we rechtstreeks iets van haar via haar advocaten hebben vernomen was voor onze uitzending. We zien eventuele verdere stappen met alle vertrouwen tegemoet.”

Volgens de omroep heeft de redactie van Opgelicht?! op verschillende momenten en manieren Kluivert de kans gegeven om te reageren. ,,We hebben netjes hoor en wederhoor willen plegen. Maar daar heeft zij geen gebruik van willen maken.” Dat is volgens Royce de Vries een leugen. ,,We hebben bijna gesmeekt om onze kant van het verhaal te doen, maar die mogelijkheid hebben wij niet gekregen.”