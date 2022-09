Rotterdams festival boekt Lil Kleine: eerste optreden in maanden in Nederland

Jaimie Vaes stapt naar rechter om conflict over horloges met Lil Kleine

Het conflict tussen Jaimie Vaes en Lil Kleine over wel of niet geschonken horloges wordt in de rechtbank uitgevochten. De advocaat van Vaes bevestigt aan RTL Boulevard dat zij naar de rechter is gestapt. In Vaes’ realityshow op Discovery+ werd eerder duidelijk dat Lil Kleine de klokjes terug had geëist.

