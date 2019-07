Rotterdamse raad stemt over gebiedsverbod Madonna tijdens Songfestival

Madonna kwam na het afgelopen Songfestival onder vuur te liggen. Haar optreden tijdens het liedjesfestijn was verre van zuiver. Daarom verzuchtte de Nederlandse puntengever Emma Wortelboer live tijdens het festival onder toeziend oog van heel Europa: ,,Thank god for Madonna’s autotune.”

Dat is echter niet de reden waarom het college wordt verzocht Madonna te weren. De Queen of Pop droeg tijdens het festival namelijk ook een Palestijnse vlag.



Volgens Meeuwissen is de zangeres daarom een te groot risico voor de openbare orde en veiligheid. De raad kon zich echter totaal niet vinden in zijn voorstel. De motie werd met een grote meerderheid weggestemd en Meeuwissen was zelfs de enige die voor zijn eigen voorstel stemde.