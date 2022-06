Rowwen Hèze moet optreden vroegtijdig afbreken na ongelukkige val

Fans die bij het optreden aanwezig waren, laten in een reactie op het bericht van Rowwen Hèze weten geschrokken te zijn van het voorval. Volgens de groep valt het mee voor Van Enckevort. ‘Hij maakt het goed en is voor controle naar het ziekenhuis.’



Het management was deze ochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. Wat Van Enckevort precies mankeert is onduidelijk. Op Instagram laat Rowwen Heze wel weten: ‘Grote dank aan iedereen die er vandaag was en de regen heeft getrotseerd, we zien elkaar snel weer!’