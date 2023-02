Roxeanne en Rachel Hazes vandaag voor de rechter om erfenis; lagen Rachel en André destijds in scheiding?

Rachel Hazes staat donderdagmiddag tegenover haar dochter Roxeanne in de rechtbank in Utrecht. Roxeanne en een voormalig testamentair bewindvoerder beweren dat Rachel zich ten onrechte voordoet als erfgename van wijlen volkszanger André Hazes. En dat gaat om naar schatting enkele tonnen aan inkomsten per jaar.

In een verklaring liet Bernard Tomlow, de woordvoerder van Roxeanne, weten dat ‘maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken’. ‘Helaas blijft er, gezien de gedane onderzoeken, niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt’, luidde het statement.

De zaak is niet alleen door Roxeanne aangespannen, maar ook door de persoon die na het overlijden van Hazes senior in 2004 testamentair bewindvoerder was. Roxeanne en haar broertje André waren samen met hun moeder de enige erfgenamen van wijlen André Hazes.

‘André sr. en Rachel lagen in scheiding’

Volgens Privé stond in het testament van de volkszanger een bijzondere clausule, namelijk dat Rachel niets zou erven als ze zou zijn gescheiden van André senior óf als de echtscheidingsprocedure zou zijn opgestart - dat laatste zou het geval zijn geweest. Dat zou betekenen dat alleen zijn kinderen aanspraak mogen maken op de erfenis.

De tegenpartij ontkent dit uiteraard. De hele nalatenschap van Hazes zou in 2005 verdeeld zijn, waarbij Rachel de rechten van muziek, boeken, eventuele theatershows en wat al niet meer zou beheren. Dat is tot op de dag van vandaag haar werk, wat haar een inkomen van ‘enkele tonnen’ per jaar oplevert. De op handen zijnde echtscheiding waar dochter Roxeanne en haar woordvoerder mee schermen, zou alweer van de baan zijn geweest vóórdat Andre sr. overleed.

Voor André’s kinderen Melvin en Nathalie, die hij in eerdere relaties kreeg, verandert er niets, omdat zij hun deel van de erfenis al gehad hebben. Ook Roxeanne en André jr. - nog minderjarig toen hun vader overleed - hebben inmiddels een deel van de erfenis gekregen, maar dochter Hazes betwist dus dat Rachel destijds als weduwe recht had op het grootste deel van de nalatenschap.

Al langer moeizame band

Roxeanne en Rachel hebben al langer een moeizame band, maar die bereikte afgelopen jaar een dieptepunt toen de zangeres in Beste zangers vertelde hoe ze haar moeder direct na de dood van haar vader heeft moeten missen. Roxeanne was toen slechts 11 jaar oud. ,,Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen. Ik heb elke avond een foto van mijn vader en moeder bij me gehad, daar elke avond huilend tegen gesproken: ‘Kom alsjeblieft terug.’”

Het kort geding dient om 15.00 uur in de rechtbank in Utrecht.

