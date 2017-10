Roxeanne Hazes bijt fel van zich af na kritiek op 'te vol lijf voor bikini'

Nadat de vrouw haar ongezouten kritiek op Roxeanne's voorkomen had geuit, werd de zangeres op Instagram overladen met honderden steunbetuigingen. Ook Roxeanne, die samen met haar aanstaande man Erik Zwennes vakantie viert op het Canarische eiland Tenerife, kon zich niet inhouden en kwam al snel met een reactie op de proppen. ,,Oei, wat jammer dit. Dit noem je 'goed in je vel zitten', met welke maat dan ook. Ik ben blij met dit lichaam, net zoals alle meiden, flink of slank, blij moeten zijn met een maatje meer of minder.''



Volgens Roxeanne, de volgende week met haar tournee begint, groeien er in haar lijf 'hopelijk kindjes'. ,,Hoe kun je daar niet blij mee zijn''. En dan, richting de kritische vrouw: ,,Misschien hoog tijd om mij te ontvolgen, want wellicht volgt er over een paar dagen een 'charmante' foto terwijl ik zit en mijn vetrollen niet kan tellen.''



Het merendeel van haar Instagramvolgers is het helemaal met haar eens. En de vrouw die Roxeanne een badpak adviseerde kreeg een wagonlading negatieve reacties over zich heen. Zo schijft iemand: ,,Rox, je bent prachtig en houd van wie je werkelijk bent! Iemand die zoiets zegt haat zichzelf en gunt iemand anders het geluk niet! Al vreet je iedere avond bitterballen en weeg je 120 kilo. Dan ben je nog steeds prachtig! Je bent wie je bent en jaagt je dromen na. Daar gaat het om! Wie je van binnen bent.''