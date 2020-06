Roxeanne Hazes spot zichzelf op voetenfetisj-site

Hazes zal raar hebben opgekeken toen ze vanmiddag een hele rits aan foto’s van haar eigen voeten op het internet spotte. In haar Instagram Stories laat ze haar volgers zien wat ze precies tegenkwam. ,,Mind is blown. Er bestaat zoiets als WikiFeet. En het is precies wat je denkt dat het is”, legt ze uit.



De dochter van wijlen André Hazes zoekt vervolgens op haar eigen naam in de zoekbalk van de opmerkelijke website, waarna er tientallen kiekjes waarop haar voeten te zien zijn in beeld verschijnen.



Net als de brunette denkt dat het niet nog erger kan, ontdekt ze ook nog eens dat haar voeten beoordeeld kunnen worden. In het filmpje dat te zien is, heeft Hazes ruim drie sterren gekregen. ,,Ik heb dus ok feet”, sluit ze het videootje af.