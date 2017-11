Roxeanne in kloffie op het podium, nieuwe bril-selfie voor Jeroen Pauw

Taart en slingers voor tweeling Nicolette

Nicolette Kluijver kan vandaag de taart aansnijden, want haar tweeling is jarig! Ana-Sofia en Jesse mogen vandaag drie kaarsjes uitblazen. Trotse Nicolette deelt een kiekje van de twee toen ze net waren geboren. ,,Ze zijn zo lief", schrijft ze erbij.

Vandaag 3 jaar 🌈#tweeling #zezijnzolief #happybirthday Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 4 Nov 2017 om 4:07 PDT

Bastiaan experimenteert

Het is zaterdag en dat betekent voor Bastiaan van Schaaik verzorgdag. De stylist, die 65 kilo is afgevallen, is vandaag in Amsterdam om wat aan de lijntjes rond zijn ogen te doen. Hij hoopt dat ze door middel van de Japanse techniek micro needle verminderen. ,,Ben benieuwd!", schrijft hij bij een kiekje waarop er twee pleisters onder zijn ogen zijn geplakt.

Er komt een leeftijd dat je er ook aan moet geloven dus eens kijken of ik door middel van deze Japanse micro needle #dermafiller patches de lijntjes rond mijn ogen wat kan verzachten. 👀💁🏼 #zaterdag #verzorgdag #quanis #ageisjustanumber #benbenieuwd Een foto die is geplaatst door Bastiaan van Schaik (@basvanschaik) op 4 Nov 2017 om 3:16 PDT

Roxeanne op haar best

Het maakt Roxeanne Hazes niet uit wat ze over haar zeggen: ze doet gewoon haar eigen ding. Zo staat ze ook op de bühne in een roze onesie met zuurstokroze hart erop. ,,Tijdens het repeteren voel ik me altijd het meest sexy", grapt de dochter van wijlen André Hazes bij het kiekje.

Tijdens het repeteren voel ik me altijd het meest sexy wel. 🙂 #inmijnbloedtour Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 4 Nov 2017 om 4:23 PDT

Tim is jarig

Het lijkt erop dat Tim Douwsma het zelf nog niet helemaal kan geloven. De blonde hunk mag vandaag 30 kaarsjes uitblazen. Op Instagram deelt hij een foto van zichzelf waarop hij verbaasd de camera inkijkt. ,,En dan ben je ineens 30...", luidt het bijschrift.

En dan ineens ben je 30 .. 🙈🦂🥂🎈 #birthday #jarig #happybirthday #scorpio Een foto die is geplaatst door Actor (@timdouwsma) op 4 Nov 2017 om 3:00 PDT

Douwe in een gekke bui

Douwe Bob is vanochtend zo te zien met het goede been uit bed gestapt. De zanger is wel in voor een geintje onder de douche en dus duwt hij zijn gezicht tegen de ruit aan. ,,Wat een rare knul", grapt hij bij het plaatje. Zijn vrouwelijke fans denken echter maar aan één ding: wie maakte de foto?

Goodmorningzz!! #wateenrareknul Een foto die is geplaatst door Douwe Bob (@douwebob) op 4 Nov 2017 om 2:14 PDT

De stralende lach van Nicolette

Het weekend is voor veel sterren een moment om even bij te komen. Zo ook voor Nicolette van Dam. De presentatrice deelt een kiekje van zichzelf waarop ze haar hagelwitte tanden showt en vrolijk de camera inkijkt. ,,Weekend!", luidt het enthousiaste bijschrift.

Weekend ❤️ Een foto die is geplaatst door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 4 Nov 2017 om 4:30 PDT

Familiedag voor André

André Hazes jr. is nog te klein voor de bioscoop, dus neemt papa André zijn grote kleine vrienden mee. Het mannelijk gezelschap is onderweg naar Pathé om de film Kapitein onderbroek te zien. De jongens hebben er zo te zien zin in.

Kapitein onderbroek, we komen er aan!👌🏻 Een foto die is geplaatst door Andre Hazes (@andrehazes) op 4 Nov 2017 om 4:30 PDT

Nieuwe bril voor Jeroen

Hij deelt niet vaak selfies, maar nu Jeroen Pauw een nieuwe bril aangemeten heeft gekregen kon hij het niet laten. De presentator deelt een foto van zichzelf waarop hij in de auto zit en zijn nieuwe montuur showt. 'Staat je goed!', complimenteren meerdere volgers hem.