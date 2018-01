Roxeanne in zwangerschapslingerie en Romee bevriest in New York

video 2,5 miljoen kijkers zien pijnlijk dubbel afscheid in Wie is de Mol?

14 januari Wie is de Mol? is in televisieland wederom de grote winnaar van de zaterdagavond geworden. Met 2,5 miljoen kijkers was het spelprogramma op NPO 1 het meest in trek. Opnieuw was er een verrassing van jewelste voor de deelnemers en kijkers, alsook een opvallende ontknoping na de test. Let op dit artikel bevat spoilers.