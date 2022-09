Roy Donders wordt vader: ‘In shock, maar wel heel leuk’

In de vlog vertelt de stylist dat Michelle tijdens hun vakantie geregeld last had van stemmingswisselingen. Roy heeft het gevoel dat ze zwanger is, dus is het tijd voor een test. ,,Ze is ook al over tijd, dus een en een is twee voor mij hoor’’, vertelt hij. Op dat moment is Michelle er nog helemaal van overtuigd dat ze níet in verwachting is.

Als er dan uiteindelijk toch twee streepjes op de test verschijnen zijn beiden volledig in shock. Roy: ,,Ik ben laatst nog naar het ziekenhuis geweest om mezelf te laten testen en daar zeiden ze dat ik langzaam werkend zaad heb en een verminderde productie van zaadcellen. Toen is Michelle maar gestopt met de pil, en nu is het gelijk de eerste keer raak.’’

Voor Michelle gaat het allemaal ineens wel heel snel. ,,Oh mijn god,’’ is ongeveer het enige wat ze kan zeggen. ,,Ik ben echt even in shock, maar het is wel heel leuk.’’ ,,Ik ben heel blij,’’ vult Roy aan.

Na meerdere relaties met mannen, verbaasde Donders zichzelf vorig jaar. Hij was tijdens een vakantie in Griekenland smoorverliefd geworden op de Eindhovense Michelle. In eerste instantie werden die gevoelens nog even aan de kant geschoven - Michelle had nog een relatie en Donders dacht niet op vrouwen te vallen - maar uiteindelijk kwamen de twee toch bij elkaar. En zijn nog altijd uiterst gelukkig samen.

