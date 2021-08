Royce de Vries: ‘Ik heb het shirt van Nicky Verstappen naar het ziekenhuis gebracht’

In het kantoor van zijn vader deed Royce de Vries vanavond zijn verhaal. ,,Het was in het begin heel confronterend om hier te zijn, om in een leeg kantoor te stappen. Iedere dag kwam hij normaal gesproken binnenlopen tegen lunchtijd. Als ik nu in mijn kantoor zit, is het alsof hij nog ieder moment binnen kan lopen.” Het verdriet is anderhalve maand na het overlijden van zijn vader nog steeds enorm. ,,Het gemis ook. Het onwerkelijke houdt ons nog steeds een beetje op de been. Eigenlijk kunnen we het nog steeds niet geloven.”

Royce vertelt over de dag van de aanslag. ,,Ik was thuis aan het werk. Ik werd rond tien over half acht gebeld door Peter Schouten. Die gaf aan dat hij gehoord had dat mijn vader was neergeschoten. De schrik is dan enorm, als je zoiets hoort. Maar er was op dat moment nog niet heel veel duidelijk. Je gaat natuurlijk meteen op onderzoek uit, is het daadwerkelijk gebeurd en hoe erg is het? Ik ben meteen als een gek gaan bellen. Al vrij snel werd duidelijk dat het echt gebeurd was en dat het ook heel ernstig was.”



Op dat moment moest Royce de familie en partner van zijn vader informeren. Vervolgens meldden ze zich samen in het ziekenhuis. ,,Ik hoorde wel meteen dat het heel ernstig was. Bij het ziekenhuis zag ik overal gemaskerde agenten met automatische wapens staan en dan word je in de familiekamer gezet. Daar zit je dan met heel veel onzekerheid over hoe het met hem is.” Hij noemt de tijd in het ziekenhuis ‘heel dierbaar’. ,,Dat we toch nog aan zijn bed hebben gezeten en dat we hem toch nog hebben kunnen zien. Hij had ook meteen op straat overleden kunnen zijn.”

Twee dagen na de aanslag ging Royce naar het kantoor van zijn vader. ,,Ik heb toen het shirt van Nicky Verstappen meegenomen. Mijn vader heeft ooit aangegeven dat het shirt altijd bij hem moest zijn. Dat heeft toen bij hem op de ziekenhuiskamer gehangen.” De bloemenzee die bij de plek van de aanslag ontstond, raakte de familie. ,,We vonden het ook heel belangrijk om naar die plek te gaan. Het doet ongelooflijk veel dat mensen de moeite nemen om daar iets achter te laten. Zelfs krentenbollen, dat heeft mij heel erg geraakt, omdat mijn vader daar ook wel iets mee had.”



Royce vertelt dat hij niet in angst leefde sinds zijn vader de kroongetuige bijstond, maar dat dit wel zijn grootste nachtmerrie was. Hij is kritisch over hoe het Openbaar Ministerie alles rond de kroongetuige heeft aangepakt. ,,Het steekt me vooral dat vanaf het begin dat die deal werd aangegaan, er niet meteen een goed systeem klaar lag. Dat iedereen in de omgeving van de kroongetuige veilig kon werken of veilig kon leven. Ik heb heel sterk de indruk - en dan druk ik me voorzichtig uit - dat daar helemaal geen rekening mee is gehouden.” Hij stelt dat er ‘geen deugdelijk systeem was waarin - bijvoorbeeld - advocaten veilig konden werken’. ,,Dan was mijn vader nooit vertrouwenspersoon geworden van de kroongetuige.”

Volgens Royce wilde zijn vader inderdaad geen persoonsbeveiliging, maar liepen er wel gesprekken over andere maatregelen. ,,Voor hem was het een onwerkbare situatie. Het was heel moeilijk. Je moet je agenda een week van tevoren delen. Mijn vader vond het belangrijk dat hij gewoon zomaar kon gaan wielrennen. Met persoonsbeveiliging raak je die vrijheid kwijt.”

Royce is blij met het afscheid dat ze zijn vader hebben gegeven. ,,Ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Maar zo'n dag zelf gaat in een roes aan je voorbij. Ik kon niet geloven dat ik daar op de uitvaart van mijn vader zat. Ik vond het heel belangrijk om te speechen op de uitvaart van mijn vader. Maar het is natuurlijk ontzettend moeilijk om in tien minuten uiteen te zetten wat mijn vader voor mij betekend heeft.”



Het schrijven van de speech werd een worsteling. ,,Ik ben advocaat, moet vaak stukken schrijven, maar dit was het moeilijkste stuk dat ik geschreven heb. Ik overlegde vaak met mijn vader over stukken. Maar dit was de eerste keer dat ik dat niet kon doen. Ik had de speech voor mijn vader graag aan hem willen voorleggen. Nu stond ik er voor het eerst helemaal alleen voor. “

