RTL 4 komt met een nieuwe reeks van Het Spaanse dorp

Alle 14 shows Vrienden van Amstel Live 2024 binnen één dag uitver­kocht

Alle kaarten voor de 14 shows van de volgende editie (in 2024) van Vrienden van Amstel Live zijn zaterdag binnen één dag verkocht. Daarmee is de 26ste editie van het muziekevenement in de Rotterdamse Ahoy nu alweer uitverkocht. Dat maakte organisator Machiel Hofman bekend in de talkshow Renze Op Zaterdag.

8 januari