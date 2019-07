RTL 4 komt met Nederlandse versie van populaire datingshow

Ze was succesvol­ler dan Adele, nu is ze spoorloos: wat is er gebeurd met Duffy?

15:45 Van Mercy, Warwick Avenue, tot Well, Well, Well - de kans dat je nog nooit een nummer van Duffy (35) hebt gehoord is bijna onmogelijk. Toen de zangeres haar debuutalbum Rockferry uitbracht, schoot haar carrière uit de startblokken. Ze was succesvoller dan Adele, maar intussen is het tij gekeerd en lijkt Duffy compleet van de aardbol te zijn verdwenen. Wat is er gebeurd?