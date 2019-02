RTL de dupe van vertrek Piet Paulusma: weer twee mensen naar Talpa

Succesvolle programma’s als Dance Dance Dance en It Takes 2 , gezichtsbepalende presentatoren als Linda de Mol en Wendy van Dijk : John de Mol trok ze allemaal weg bij RTL. Het RTL Weer , met de uitzending rond 20.00 uur steevast goed voor bijna 1 miljoen kijkers op RTL4, moet het vanaf de lente doen zonder Wilt en Onwuka. Het door dalende kijkcijfers geplaagde RTL betreurt het zoveelste vertrek. ,,Natuurlijk is het jammer als mensen bij ons weggaan’’, laat een woordvoerster weten. ,,Maar dit soort transfers zijn van alle tijden. Veel belangrijker is dat dit soort overstappen, hoe vervelend soms ook, geen invloed hebben op onze koers.’’ Wat is die koers precies? ,,We hebben op elk relevant videoplatform een sterke positie, zowel op tv als online met onder andere Videoland’’, aldus de zegsvrouw. ,,Die bouwen we verder uit met een investeringsbudget van tientallen miljoenen, die we volledig investeren in de kijker door veel nieuwe programma’s en series te maken, ook in eigen huis, en in innovatie.’’

Rooftocht niet voorbij

Onder de al aangekondigde nieuwe programma’s zijn tot nu toe vooral bestaande formats, zoals Dancing with the Stars dat tussen 2005 en 2009 ook al op RTL4 te zien was. Daarnaast komt er een Nederlandse versie van de zangshow All Together Now, dat eerder in Engeland goed scoorde. RTL haalde zelf de afgelopen tijd ook een aantal sterren naar zich toe, zoals Paul de Leeuw en Caroline Tensen (allebei afkomstig van de NPO).



Ondertussen is John de Mol vermoedelijk nog niet klaar met zijn rooftocht. Hij aast in ieder geval op hét paradepaardje van RTL: The voice of Holland. De Mol is de producent van die talentenjacht, maar advocaten zoeken momenteel uit of en wanneer hij de show naar SBS kan halen. De sterren die naar zijn zenders (SBS6, Veronica, Net5 en SBS9) komen, zijn daar overigens meestal pas vanaf eind dit jaar te zien; dan lopen hun contracten bij RTL af.