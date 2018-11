‘RTL en SBS moeten samen binnen vijf jaar’

Maart 2015. In Amsterdam wint Martijn Krabbé het TV Beeld, de prijs die een vakjury beschikbaar stelt voor de beste presentator van Nederland. Hij wordt bedolven onder de complimenten. Een daarvan komt van Matthijs van Nieuwkerk die de toenmalig RTL-directeur Erland Galjaard appt: ‘Hoe krijgt die jongen het voor elkaar om zoveel verschillende dingen te doen?’



Drie jaar later vertelt Martijn Krabbé hoe zijn week eruit zag. ,,Ik liep met een kandidaat in Uitstel van Executie door het bos. Ze vertelde een dramatisch verhaal. Haar man zei op een dag even een wandeling te maken om vervolgens nooit meer terug te keren. Dan sta ik op een middag in het bos keihard te janken, terwijl je de volgende dag aan de bak moet met The Voice Kids en vervolgens Kopen Zonder Kijken moet opnemen”, aldus de presentator die morgenavond op RTL4 te zien is met Postcode Loterij De Weg naar het Miljoen, een nieuwe gameshow.



Zie daar de veelzijdigheid van de presentator die gedijt bij een druk werkzaak leven en daarin houdt van diversiteit. ,,Ik wil geen one-trick pony zijn, maar ik verbaas me er wel eens over dat niemand dan eens vraagt: hoe doe je dat nou precies? Vind ik on-be-grij-pe-lijk. Ik mis dat wel eens, die interesse in mijn vak. Ik heb best wat te vertellen.”



Over zijn entree in de televisiewereld, de crisis bij RTL en de toekomst van televisie. ,,En dan te bedenken dat RTL mij ooit cadeau heeft gekregen. Ik deed de Postcodeloterij show bij de TROS, daar ontstond ruzie, waarna het programma naar RTL verhuisde en ik meeging. Vervolgens kwam Joop (van den Ende) met de vraag of ik In Holland staat een huis wilde presenteren. Dat werd een hit. Het was pure mazzel.”