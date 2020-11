RTL gaat op zoek naar imitatietalent voor TV Kantine

i can see your voice Nieuwe show Carlo Boszhard moet RTL-hit worden: ‘Net zo hysterisch als The Masked Singer’

29 oktober Met vijf programma’s is Carlo Boszhard een van de toonaangevende gezichten bij RTL. De televisiemaker over de televisiewereld, corona en zijn nieuwe programma I Can See Your Voice. ,,Een risicootje op de donderdagavond.”