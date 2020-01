RTL: Geen nieuwe opdrachten meer voor Kaj van der Ree

RTL heeft zaterdagavond gereageerd op de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van Kaj van der Ree. Kaj is een van de presentatoren van het YouTube-kanaal Concentrate bij het netwerk RTL MCN, dat populaire online videomakers ondersteunt.

,,Wij schrikken van de verklaring van Kaj van der Ree," reageert RTL op de ophef. ,,Wij keuren dit soort gedrag te allen tijde af." Ook stelt de zender dat de vlogger niet bij RTL in dienst is, maar dat hij slechts incidenteel in opdracht van het YouTube-programma Nieuws. werkte.

Volgens RTL staan er op dit moment ook geen nieuwe afleveringen van Nieuws. klaar waar de 28-jarige Van der Ree een rol in speelt, en zal hij in de toekomst ook niet meer gevraagd worden voor de show. Er staan ook geen nieuwe opdrachten meer in de planning voor de presentator.

Excuses

Kaj van der Ree raakte afgelopen week in opspraak. Op sociale media beweren jonge vrouwen dat ze als minderjarigen seksueel getinte berichten van Van der Ree kregen. De inhoud van deze berichten kwam vrijdagavond via een uitzending van RTL Boulevard naar buiten. Ook zou de presentator tienermeisjes om naaktfoto's hebben gevraagd. De YouTuber gaf zaterdag in een verklaring toe dat hij ‘domme fouten’ heeft gemaakt en bood zijn excuses aan: ,,In de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld. Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven. Maar ik snap het ook dat organisaties op dit moment niet meer met mij willen samenwerken.”

Programma's geschrapt

De NPO heeft na alle ophef de uitzendingen van Proefkonijnen met Van der Ree inmiddels stopgezet. De publieke omroep heeft ook zijn vrijdagavondshow Skaj is The Limit op 3FM geschrapt. Ook het Rode Kruis, waarvoor Van der Ree al jaren ambassadeur is, neemt afstand van de vlogger.