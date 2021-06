RTL hult pand in regenboogkleuren, teams Boulevard en Oranjezomer dragen speldje

Podcast MovieInsi­ders: Deze films geven je het ultieme zomerge­voel

8:00 De nieuwe animatiefilm Luca over twee zeemonsters die een avontuur beleven op het droge, nu te zien op Disney+, wordt door sommige mensen afgeschreven als ‘een Pixar-tussendoortje’. Is dat terecht of bevechten Gudo en John, van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders, die kreet? En welke titels geven zij een notering in hun top 5 ‘zomerse films’?