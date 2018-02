RTL in gesprek met VI-mannen na 'transfobe' grap Van der Gijp

De ophef ontstond vrijdagavond toen analist Van der Gijp inhaakte op het nieuws dat de Vlaamse VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als vrouw. René meldde grappend dat hij vanaf nu Renate heet en verscheen met een blonde pruik op aan tafel.



Het was 'kwetsende, smakeloze en trieste transfobie', reageerden belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland en COC gisteren tegenover deze site. Ze vroegen Heineken, Gillette en Toto - de sponsoren van het programma - om de samenwerking te stoppen. PvdA en GroenLinks steunen die oproep vandaag. Zo wil de PvdA van emancipatieminister Ingrid van Engelshoven weten of er wel genoeg wordt gedaan aan de bestrijding van homo- en transfobie in Nederland.



De sponsoren waren vandaag niet bereikbaar voor commentaar. De KNVB liet desgevraagd weten 'een heel duidelijk standpunt te hebben over homo-acceptatie in de sportwereld'. ,,Maar we zijn niet bij machte om iedereen die iets meent over voetbal te moeten zeggen op de juiste gedachten te brengen.''