RTL Nieuws gaat in gesprek met ‘dronken’ Frits Wester: ‘Ik werd net wakker uit een droom’

UpdateNadat Frits Wester gisteravond verscheen in RTL Nieuws , kwamen er veel reacties op het ogenschijnlijk ‘dronken’ televisieoptreden van de politiek commentator. RTL Nieuws laat weten in gesprek te gaan met Wester. Volgens de politiek commentator zelf is de verklaring voor zijn optreden simpel: ,,Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan.”

De verslaggever reageert vanochtend op alle ophef bij RTL Boulevard. ,,Ik heb even geslapen en dat had ik beter niet kunnen doen. Ik had het verhaal in mijn hoofd niet op een rijtje. Ik kwam uit een droom en moest meteen voor de camera. Dat ging niet goed. Dat hoorde ik ook wel. Ik hoorde mezelf praten en dacht: Wester, wat zeg je nou allemaal?”

RTL heeft de bewuste uitzending inmiddels offline gehaald. Wester is nog wel te zien in het nieuwsbulletin van 18 uur, waar er ogenschijnlijk nog niets aan de hand was.

Kijkers van het RTL Nieuws schrokken gisteravond van het live optreden van Frits Wester. De politiek commentator deed vanuit Italië verslag over ambtenaren van het ministerie van Justitie, die zich volgens RTL met de strafzaak tegen Geert Wilders zouden hebben bemoeid. ‘Een glaasje te veel op voor de uitzending?', merkt iemand op. Weer andere kijkers maken zich zorgen. ‘Gaat het wel goed met Frits?’

Wester vloog gistermiddag, na een aantal uur vertraging, naar Italië. De verslaggever deelde op Twitter een foto van een aantal tassen en een videocamera.



Wester was tijdens het Half Acht Nieuws live te zien vanuit het zonnige Italië. Hij kwam aan het woord over de pleitnota van het Openbaar Ministerie tegen Geert Wilders. Ambtenaren van het ministerie van Justitie wilden ‘meelezen’ met het Openbaar Ministerie (OM) als deze in de Wilders-zaak over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken de pleitnota ging schrijven. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws in handen heeft.



Moe

De kijkers thuis hadden echter weinig interesse voor de inhoud van Westers’ verhaal. Op sociale media haakten zij vooral in op de gemoedstoestand van de verslaggever. ‘Weer dronken op tv? Kijk naar die ogen’ en ‘Wat is er met Frits Wester aan de hand? Dubbele tong? Te weinig Fris Frits?', merken diverse mensen op Twitter op.



Er is ook een aantal kijkers dat zich afvraagt of Wester lichamelijk wel in orde is. ‘Hoop dat het goed gaat met #fritswesters... Hangende mondhoek,verwarrende spraak...', schrijft iemand. En een andere bezorgde kijker: ‘Toch zorgelijk hoe #fritswester klonk bij @RTLnieuws Zal toch niet echt onwel geworden zijn? Sneu.’



Wester reageerde zelf snel na afloop kort maar krachtig op alle ophef. De 57-jarige verslaggever stelde via Twitter 'moe’ te zijn. Later zei hij nog tegen Shownieuws: ,,Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan. Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe.”

RTL laat weten dat ze in gesprek gaan met Wester. ,,Frits is in Italië voor een interview met Geert Wilders. De uitzending was inderdaad niet zoals wij gewend zijn. We gaan daarover met Frits in gesprek.”

BTCLOVER on Twitter @fritswester ben je dronken? Je praat met dubbele tong. En je moet jezelf vasthouden aan de reling. @RTLnieuws #rtlnieuws @geertwilderspvv #GeertWilders @geenstijl @Martinbosma_pvv #npo https://t.co/P3R9a0LiGm

Jordy on Twitter @fritswester Weer dronken op TV? Kijk naar die ogen. Ladderzat weer. .@dwdd

Marc on Twitter @RTLnieuws kunnen jullie svp nagaan of alles goed is met @fritswester. Het item zojuist vanuit italie zag er niet goed uit, maak me zorgen om gezondheid ...

Stekel on Twitter Hoop het goed gaat met #fritswesters... Hangende mondhoek,verwarrende spraak... #geenvooroordeel #eerstfeiten #rtlnieuws

frits wester on Twitter @r0eland Moe

sab on Twitter Zo dan, staat die Frits Wester met iets te veel drankjes op zijn verhaal te vertellen.... #fritswester @RTLnieuws #geertwilders https://t.co/nPsBStwzuF