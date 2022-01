RTL past programmering aan na The Voice-schandaal: De Verraders uitgesteld

Eerder deze week maakte RTL al bekend dat The Voice of Holland vrijdag en de komende weken vervangen wordt door het derde seizoen van I can see your voice. Het programma gaat om 20.00 uur van start. De talkshow van Beau van Erven Dorens wordt een halfuur vervroegd en begint om 21.30 uur.



Het eerder aangekondigde Videoland-seizoen van Expeditie Robinson verhuist naar RTL 4. Dit speciale seizoen, gepresenteerd door Art Rooijkakkers en Geraldine Kemper, is vanaf donderdag 10 maart om 20.30 uur te zien. Aansluitend start een nieuw seizoen van Eilandpraat, gepresenteerd door Luuk Ikink.