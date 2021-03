RTL-quiz Beat the Champions krijgt een VIP-editie

In Beat The Champions krijgen quizliefhebbers de ultieme kans om het solo op te nemen tegen een team van vijf echte quiz-kampioenen, die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis. In de eerste ronde bouwt de kandidaat zijn startkapitaal op door maximaal vijf vragen te beantwoorden. Vervolgens neemt de kandidaat het op tegen de Champions in een race tegen de klok. Hoe meer Champions hij durft uit te dagen hoe groter het te winnen geldbedrag, maar ook hoe groter het risico om alles te verliezen.



Beat The Champions VIPS is op zaterdag 29 mei & zaterdag 5 juni om 20.00 uur te zien bij RTL 4 en wordt gepresenteerd door Chantal Janzen.