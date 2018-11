RTL-show It Takes 2 verhuist naar concurrent SBS 6

It Takes 2 , dat drie jaar lang te zien was bij RTL 4, verhuist naar Talpa TV. Dat bevestigen de zenders aan deze website. Het muziekprogramma met zingende bekende Nederlanders, komt uit de productiestal van John de Mol die het nu ook op zijn eigen kanaal SBS 6 zal uitzenden.

,,It Takes 2 is een geweldige aanvulling voor SBS 6. Wij bouwen steeds verder aan een sterke programmering voor de zender. Daar past It Takes 2 met zijn grote fanbase heel goed in", jubelt Talpa. ,,Wij hebben heel veel vertrouwen in het programma en wij zijn blij dat we het onze kijkers kunnen aanbieden.”

Volgens RTL was het een eigen beslissing om niet langer door te gaan met het programma. ,,We hebben besloten om It Takes 2 niet te programmeren bij RTL 4 komend seizoen. In de financiële onderhandelingen met Talpa zijn we er op basis van de prijs-kwaliteitverhouding niet uitgekomen”, aldus een woordvoerster.

,,We ontwikkelen zelf steeds meer eigen formats en kijken mede daarom ook kritisch naar de verdeling van ons programmabudget. We willen volop blijven investeren in bestaande en ook zeker vernieuwende content voor al onze platformen.”

It Takes 2 liep drie seizoenen bij RTL 4 en werd gepresenteerd door Gordon, eerst samen met Chantal Janzen en later met Jamai Loman. Jan Versteegh, Bibi Breijman en YouTuber Dionne Slagter wonnen de zangwedstrijd voor bekende Nederlanders. Onder andere Angela Groothuizen, Gerard Ekdom en Ronnie Flex zaten in de jury. Het programma scoorde rond de miljoen kijkers.

Concurrentiestrijd

John de Mol deelde eerder gevoelige tikken uit aan concurrent RTL. Voor zijn Talpa TV (bestaande uit SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9) haalde hij zoon Johnny, Gordon, Irene Moors, Winston Gerschtanowitz, Shelley Sterk en het trio van Voetbal Inside (Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen) binnen.

De Mol gaf eerder aan ook met RTL te praten over het mogelijk overhevelen van programmaformules uit zijn eigen productiestal Talpa Media. It Takes 2 is daar nu het eerste voorbeeld van. In medialand wordt ook ernstig rekening gehouden met een verhuizing van The Voice of Holland van RTL 4 naar SBS 6.