RTL stelt komst humoristische talkshow uit

RTL stelt de komst van een nieuwe, humoristische talkshow uit. De zender maakte in maart bekend bezig te zijn met de ontwikkeling van het programma. ,,Het was qua kosten en tijd niet haalbaar op de korte termijn”, laat een woordvoerder donderdag weten.

Het productiebedrijf Wise Monkeys, waar onder anderen presentator Martijn Krabbé bij betrokken is, deed in maart een oproep voor (eind)redacteuren, producers en stagiairs voor een ‘nieuw dagelijks humoristisch actualiteitenprogramma’. ,,Deze oproep is inderdaad voor een nieuw RTL-programma”, aldus een woordvoerder destijds.

Nu blijkt dat het programma op de lange baan wordt geschoven. ,,Het was qua kosten en tijd niet haalbaar op de korte termijn, maar we kijken er nog steeds naar voor de toekomst”, meldt een zegsman van RTL aan deze site. ,,Vanaf eind juli hebben we wel vier weken lang Renze elke dag.” Daarnaast keert ook B&B Vol Liefde Terug en is Elise Schaap te zien in haar eigen programma Blablabla met Schaap.

