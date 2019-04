RTL stuurt Temptation VIPS-koppel naar huis wegens zwangerschap

Het nieuwe seizoen van het RTL-realityprogramma Temptation Island VIPS begint definitief zonder het koppel Channah Koerten en Quentin Steenwinkel die bekend werden door hun deelname aan Ex On The Beach . Tijdens de opnamen is namelijk gebleken dat het stel hun eerste kindje verwacht. De makers van het programma waren daar niet van op de hoogte. Daarom zijn kapster-visagiste Channah en personal trainer Quentin per direct naar huis gestuurd.

RTL laat in een korte reactie weten: ,,Tijdens de opnames in Thailand, heeft deelneemster Channah verteld dat zij in verwachting is van haar vriend Quentin. Zowel RTL als producent Zodiak waren hiervan vooraf niet op de hoogte en hebben samen met het koppel besloten de deelname vroegtijdig te stoppen. Channah en Quentin bereiden zich nu in alle rust voor op de komst van hun eerste kindje.”

Het koppel, dat al een paar dagen van de Thaise zon en andere deelnemers had genoten, lijkt niet warm of koud te worden van hun noodgedwongen vertrek. Op sociale media benadrukken ze erg blij te zijn met de komst van hun kindje. ,,Meet the parents”, schrijft Quentin op Facebook bij een foto waarop te zien is hoe ze poseren tussen babyspulletjes.

Wie verder meedoen aan het programma, is nog niet officieel bekendgemaakt. Er doen wel geruchten de ronde dat de Vlaamse Pommeline en Fabrizio hun opwachting zullen maken. Ook de namen van Thomas Cox en zijn vriendin Yasmin Karssing gaan rond. RTL heeft dat nog niet bevestigd. In het verleden deden ex-Temptation Islanddeelnemers Niels en Rosanna al eens mee aan het spraakmakende format Temptation Island VIPS. Ondanks tussenkomst van verleider en spierbundel Alex Maas kwamen ze toch ongeschonden uit het avontuur. Verder wordt gefluisterd dat oud-deelnemer van Oh Oh Daar gaan we weer Damian Diepeveen en zijn vriendin Shirley Christina wellicht deelnemers zijn.

Onduidelijk is wanneer de opnamen van het Belgisch-Nederlandse programma Temptation Island VIPS zijn afgerond. Een uitzenddatum is nog niet door de zender gecommuniceerd.

Volledig scherm Channah en Quentin © Facebook Quentin Steenwinkel