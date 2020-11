RTL trekt definitief de stekker uit sitcom Kees & Co

Tina de Bruin vervangt Chantal Janzen in Kees&Co

3 oktober Tina de Bruin neemt de rol van Coosje op zich in het tweede seizoen van Kees&Co. Dat maakt RTL vandaag bekend. De 41-jarige actrice is geen onbekende: ze was eerder te zien in series als Dr Tinus en Familie Kruys.