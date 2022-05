RTL trekt twee afleveringen uit voor ontknoping Married at first sight

Met het mes op tafel heeft na 25 jaar een unieke succesfor­mu­le: ‘We zijn een beetje familie’

Bluffende kandidaten, een zingende quizmaster en vragen in vijftien verschillende categorieën. Met het mes op tafel bestaat deze maand 25 jaar, maar de formule van het programma is vrijwel niet veranderd. Wat is de kracht van de ouderwets gezellige quizshow?

