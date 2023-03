RTL werkt aan nieuw dagelijks actualiteitenprogramma

Het productiebedrijf Wise Monkeys, waar onder anderen presentator Martijn Krabbé bij betrokken is, deed dinsdag een oproep voor (eind)redacteuren, producers en stagiairs voor een ‘nieuw dagelijks humoristisch actualiteitenprogramma’. ,,Deze oproep is inderdaad voor een nieuw RTL-programma”, aldus de woordvoerder.

Het programma komt volgens de zegsman ‘waarschijnlijk in de zomer’ op televisie. ,,In de paar weken dat we geen Late Night hebben.” De show zal live worden uitgezonden.