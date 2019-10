Ruben Nicolai vindt dat De Mol zijn zus aan RTL moet uitlenen voor Oh, wat een jaar!

Linda de Mol heeft de show mede ontwikkeld en raakt haar programma nu kwijt door haar overstap naar Talpa. Ze wilde het eigenlijk meenemen, maar dat ging niet vanwege contractuele afspraken.



,,Ik heb Linda bij de opnames van dit programma wel echt op een andere manier leren kennen", zo reageerde Ruben vandaag voor het eerst op de kwestie. ,,Ze was echt volle bak tot aan het detail van het vragenniveau aan toe. Oh, wat een jaar! is wel echt uit haar koker gekomen. Ik weet natuurlijk niet wat er ooit juridisch op papier is gezet, want RTL heeft natuurlijk ook geholpen aan de ontwikkeling."



Ruben wil zich daar dan ook niet aan branden. ,,Maar ik snap wel dat zij het heel erg jammer vindt. Ik denk dat de oplossing is dat John... hij wil toch dat we meer gaan samenwerken?... dat Linda alleen dit programma nog eventjes voor RTL mag doen", zo stelde hij voor.



Of Ruben zelf in een eventueel nieuw seizoen van het programma terugkeert, kan hij nog niet zeggen. ,,Dat is op dit moment lastig.”