Ruim 1,1 miljoen kijkers voor eerste Prinsjesdag prinses Amalia

De registratie van Prinsjesdag is gisteren bij de NOS op NPO 1 gezien door ruim 1,1 miljoen mensen. De uitzending van de rijtoer door Den Haag en het daaropvolgende voorlezen van de troonrede door koning Willem-Alexander is daarmee het op vier na best bekeken programma van de dag, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO).

De uitzending rond Prinsjesdag is deze keer een stuk beter bekeken dan in de afgelopen jaren. Vorig jaar werd de uitzending rond de presentatie van de nieuwe kabinetsplannen gezien door 509.000 mensen en in 2020 waren het er 677.000, wat ook weer een stuk minder was dan in 2019, toen het evenement werd gezien door 904.000 mensen.

In verschillende opzichten was Prinsjesdag ook anders dan de afgelopen jaren. Zo was de vorig jaar vanwege de coronamaatregelen geschrapte rijtoer per koets weer in ere hersteld. Ook stapte de vorig jaar 18 geworden prinses Amalia dit jaar voor het eerst in bij haar ouders. Daarnaast las de koning de troonrede vanwege de verbouwing van het Binnenhof voor op een nieuwe locatie, namelijk de Koninklijke Schouwburg van Den Haag.

De top vijf van best bekeken programma’s wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur (1.917.000 kijkers), gevolgd door We zijn er Bijna! op NPO 1 (1.379.000), het Half Acht nieuws van RTL 4 (1.276.000) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.217.000).

