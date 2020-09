Ruim 1,2 miljoen kijkers voor Onze Boerderij: 'Er is meer in het land dan alleen maar koeien’

In Onze Boerderij van KRO-NCRV gaat Yvon Jaspers langs bij voormalige kandidaten uit Boer zoekt Vrouw. In deze eerste uitzending liet Yvon zich bij melkveehouder Willem onderdompelen in de wereld van de weidevogel. Willem, bekend uit het laatste seizoen van de boerendatingshow waarin hij viel voor de Apeldoornse Rineke, probeert rendabel boeren te combineren met natuurbehoud. ,,Er is meer in het land dan alleen maar koeien.” Zijn liefde voor de weidevogel brengt hen langs verscholen nesten en kwetsbare broedplaatsen, waarbij Willem Yvon alles bijbrengt over de grutto, de tureluur, de kievit en de scholekster, ‘de hooligan onder de weidevogels’.