Ruim 1,2 miljoen kijkers zien talentvolle zusjes schitteren in The Voice Kids

Het stikte gisteravond weer van de jonge talenten in een gloednieuwe aflevering van The Voice Kids. De zusjes Sarah en Romy, die als laatste twee kandidaten te zien waren, deden het publiek en de coaches versteld staan met hun optredens. De 13-jarige Sarah trapte af met het nummer Hello van Lionel Richie en wist binnen een mum van tijd de vier rode stoelen om te laten draaien. Het commentaar van de coaches was lovend. ,,Wat een mooie stem heb jij zeg, jeetje mina”, reageerde Anouk. Sarah liet uiteindelijk haar keuze vallen op Sanne Hans, die dit seizoen haar debuut maakt als coach in The Voice Kids.



Ook voor Sarah’s één jaar oudere zus Romy, die een aantal jaar geleden ook te zien was in het zangprogramma, regende het complimenten na haar auditie. Zij vertolkte het lied My Immortal van Evanescence en kreeg het ook voor elkaar om vier coaches op de rode knop te laten drukken. ,,Romy, dit was niet normaal gewoon. Je was zo goed beheerst, gecontroleerd”, begon Marco Borsato. ,,Je hebt goed en goed, maar dit was niet normaal.” De 14-jarige brunette besloot in zee te gaan met rockchick Anouk.