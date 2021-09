Ruim 1,6 miljoen mensen zien botsing Verstappen en Hamilton

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,94 miljoen), gevolgd door Heel Holland bakt nog een keer op NPO 1 (1,52 miljoen) en Studio Sport Eredivisie op NPO 1 (1,38 miljoen). Het best bekeken RTL-programma van de avond was Expeditie Robinson op RTL 4 met 1,13 miljoen kijkers. Voor SBS6 was dat Postcode Loterij Miljoenenjacht met 1,04 miljoen kijkers.