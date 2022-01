Ruim 1,8 miljoen mensen zien Simone Kleinsma en Sor naar finale Maestro gaan, kijkers balen

In de halve finale, bekeken door ruim 1,8 miljoen mensen, moesten de kandidaten niet alleen leiding geven aan een orkest, maar ook aan een koor. Rapper Sor scoorde hoge punten bij de jury en kreeg daarbij lovend commentaar. In totaal behaalde Sor 52 punten bij het dirigeren van twee klassieke muziekstukken en kon hij zich als eerste tot de finalisten rekenen.

Veel kijkers uitten op Twitter hun ongenoegen over het besluit. Zij gunden Plien een finaleplaats. ‘Plien niet door, die zag ik even niet aankomen’, schrijft de een. Een ander: ‘Totaal onterecht, Plien was de beste’. Nog iemand hield het niet droog bij het dirigeerwerk van Van Bennekom. ‘Zij aait met haar baton de muzikanten en zweeft bijna boven het orkest uit’. Maar, concludeert een andere kijker, ‘wij kunnen Plien wel beter vinden, maar blijkbaar is het gewoon fijner spelen onder Simone’.