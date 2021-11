Ruim 1000 coronabesmettingen door Amsterdam Dance Event, werkelijk aantal nog hoger

Imagine Dragons derde headliner Pinkpop, ook Danny Vera, Zara Larsson en Queens of the Stone Age spelen

De Amerikaanse rockband Imagine Dragons is de derde headliner van het festival Pinkpop. Eerder werd al aangekondigd dat Metallica, Pearl Jam, Twenty One Pilots en Nothing But Thieves op het festival in het Limburgse Landgraaf staan.

1 november