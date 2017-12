Ruim 2,5 miljoen euro binnen na vier dagen Serious Request

De 3FM-actie Serious Request heeft tot vanavond 20.20 uur in totaal 2.524.842 euro opgebracht. Vorig jaar had de actie ongeveer drie miljoen opgehaald na eenzelfde aantal dagen. Een groot deel van dat bedrag was het gevolg van een nagellak-actie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn. Zijn actie had op dat moment al ruim acht ton opgeleverd.