Ruim 280.000 mensen kijken naar haardvuur op SBS6: ‘Welkom bij Haard van Nederland’

Gemiddeld keken er 281.000 mensen naar het beeld waarmee het programma zelfs op een plek in de top 25 van best bekeken uitzendingen is beland. Dat heeft de Stichting Kijkonderzoek gemeld. In totaal keken gedurende de vier uur 1,7 miljoen mensen minimaal één minuut naar het haardvuur. De kijkpiek zat rond 20.30 uur, toen bijna 400.000 mensen het haardvuur aan hadden staan.

De meningen over het haardvuur zijn behoorlijk verdeeld. Een deel van de twitteraars vindt het uitzenden van een haardvuur maar onzin. ‘Dit is zo ongeveer het lelijkste haardvuur dat ze hadden kunnen uitzenden’, twittert iemand. ‘Een dieptepunt van deze televisieavond’, voegt een ander daar aan toe.

Sfeervol

Anderen zeggen het juist een leuk idee te vinden. ‘Prima televisie zo op eerste kerstdag, heerlijk op de achtergrond. Voor herhaling vatbaar’, zegt Pieter. Velen zijn het met hem eens. ‘Eerlijk, ik vind dat #haardvuur op #SBS6 best sfeervol op de achtergrond tijdens het gourmetten. Ik gok zo’n miljoen kijkers met mij’, twittert Thijs.

Toch hebben ook de positief gestemden wel een paar kritiekpunten. Zo storen meerdere mensen zich aan het logo van SBS6 dat in beeld te zien is. ‘Ziet er goed en rustgevend uit. Maar wat ik echt niet begrijp is dat bij SBS6 kennelijk niemand op het idee is gekomen om het logo weg te laten’, schrijft iemand bijvoorbeeld. Ook de kerstmuziek die op de achtergrond wordt afgespeeld, wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Grappenmakers

Het haardvuur is tevens voer voor diverse grappenmakers op Twitter. ‘Wij kunnen het #haardvuur niet kijken, we nemen het op. Is het wat?’, schrijft Esther met een duidelijke knipoog. ‘Welkom bij een avondvullende editie van Haard van Nederland’, grapt een andere kijker subtiel verwijzend naar Hart van Nederland.

Weer een andere twitteraar zegt zogenaamd een ‘boze brief naar SBS6 te schrijven’. ‘Ik probeerde net namelijk een houtblok in het haardvuur te gooien.’

Verder klinkt er nog cynisme op het platform. ‘Ik was eerst best cynisch over #haardvuur. Maar nu het aanstaat: wat een openbaring, hoe ontroerend en hartverwarmend. Wat een briljante genieën hebben dit bedacht.’

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aandacht voor elkaar

SBS6 maakte begin december bekend dat op eerste kerstdag ‘s avonds geen film of tv-programma wordt uitgezonden, maar beelden van een haardvuur. Met het initiatief wilde de zender naar eigen zeggen mensen inspireren om meer aandacht voor elkaar te hebben tijdens de feestdagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.