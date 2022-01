Ruim 5,7 miljoen kijkers zien persconferentie 'nieuwe stijl’

Flikken Maastricht deelt 'geheimen' in eigen podcast

De hitserie Flikken Maastricht krijgt een eigen podcast. In Flikken de Podcast delen acteurs en crew alle geheimen over het maken van de langstlopende Nederlandse dramaserie ooit. De eerste aflevering is op 18 februari te beluisteren, maakte AvroTros donderdag bekend.

13 januari