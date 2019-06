Ruim 700.000 kijkers voor laatste uitzending M

Naast Halsema waren ook Toine van Peperstraten, Milan van Dongen en Leonne Stentler uitgenodigd. Zij waren aanwezig om de wedstrijd van de Oranje-vrouwen tegen Italië voor te beschouwen. Een ander bijzonder onderwerp dat in de laatste aflevering aan bod kwam waren de Stonewall-rellen in New York, die 50 jaar geleden plaatsvonden en hebben gezorgd voor het feest dat we jaarlijks vieren: de Pride.



Na afloop van de uitzending schreef presentatrice Margriet van der Linden op Twitter: ‘Dit was M dan! Iedereen heel erg bedankt voor het kijken, het volgen, de reacties...Ik ga het missen.’ De presentatrice gaat aan de slag met een nieuwe documentaireserie, How to be a man, een vervolg op How to be gay. ‘Ik ben al in wat landen geweest en de komende maanden ga ik nog wat landen bezoeken om daar eens te kijken hoe het is om een man te zijn.’



Op sociale media zijn de reacties op de talkshow van Van der Linden vooral positief. Zo schrijft ene Martin Dijk: ‘Mooi ontwikkeld, plezierig om naar te kijken in de vooravond, chapeau’. En een ander: ‘Met veel plezier gekeken. #ditism is echt gegroeid als talkshow. Smaakt naar meer’.